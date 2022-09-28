Фильм «Лучшие в аду» продвигает идеологию патриотизма: Бредихин о предстоящей премьере

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Фильм «Лучшие в аду» продвигает идеологию патриотизма: Бредихин о предстоящей премьере
В России
«Лучшие в аду»

Кинолента производства компании Aurum Production «Лучшие в аду» несет патриотическую идеологию в массы, что крайне необходимо в наши дни. Подобные фильмы способны существенно повлиять на российское общество, уверен политолог Антон Бредихин.

Он считает, что народ нуждается в таких картинах, поскольку ранее о событиях, показанных в фильме, никто практически ничего не снимал.

«Сегодня существует очень большой запрос общества на военно-патриотические фильмы, потому что такие кинокартины формируют государственную идеологию. Не надо этого бояться, и надо говорить прямо: нам нужна идеология патриотизма», — уверен политолог.

По его мнению, высококачественные продукты киноиндустрии способны оказать существенное влияние на формирование национальной идеологии. Бредихин считает, что «Лучшие в аду» поднимает не только патриотические и военные вопросы, но и нравственные темы.

Ранее свое мнение о фильме «Лучшие в аду» также выразил военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он считает, что кино — это наиболее доходчивый жанр для молодежи. Патриотические работы оказывают правильное влияние на подрастающее поколение.

Премьера киноленты Евгения Пригожина намечена на начало октября. Ранее студия Aurum Production выпустила кинокартины «Турист», «Ржев» и «Солнцепек».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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