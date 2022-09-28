Композитор Владимир Евзеров о Борисе Моисееве: «Очень любил женщин»

Борис Моисеев, умерший вчера в возрасте 68 лет, очень тонко чувствовал Вселенную и очень любил женщин, несмотря на многочисленные слухи о его нетрацидиционной ориентации. Об этом рассказал журналистам композитор Владимир Евзеров.

«Он тонко мог прочувствовать Всевышнего. Был строгим с точки зрения морали, чтобы никого не предать и не обмануть. Именно за это коллеги по сцене хорошо к нему относились. Более того, они знали, какой он на самом деле, вне игры на публику», -сказал композитор.

Поинтересовались у Евзерова личной жизнью эпатажного исполнителя. Владимир вспомнил историю о невесте покойного певца из Прибалтики. Хотя о дальшейней судьбе этих отношений он не знает.