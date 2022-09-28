Лоза осудил Наташу Королеву за выступление певицы в цветах украинского флага

Юрий Лоза прокомментировал скандальное выступление Наташи Королевой в московском ночном клубе. Композитор осудил артистку, которая вышла на сцену в цветах украинского флага. Музыкант назвал поступок певицы неправильным.

Королева, напомним, появилась на сцене в Москве в синем платье. Песню «Желтые тюльпаны» она исполняла на фоне желтых лент. Как считает Лоза, россияне плохо отнестись к такой выходке исполнительницы и их можно понять.

«Людей напрягает, потому что идет мобилизация. Они отправляют на фронт отцов, супругов, сыновей. Россияне пришли на концерт и увидели, что артистка демонстративно поддержала украинцев. Поддержала тех, с кем воюют их близкие. Это неправильно. Понятно, что они будут возмущаться», — высказался композитор.

Лоза считает поведение Наташи естественным, что ведь она родилась в Киеве и у нее есть близкие из Украины. Скорее всего, певица всегда была на украинской стороне, однако открыто не может выразить свою позицию.