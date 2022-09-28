Мерц считает, что у отношений Лазарева и Кудрявцевой не было шансов на будущее

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Ксения Мерц, известная телеведущая и актриса, считает, что союз Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой был обречен изначально и не имел шансов на будущее. Причиной разрыва светская львица считает схожесть бывших влюбленных.

Как уверяет Мерц, отношения людей, которые работают в одной сфере, никогда не длятся долго. Так произошло у Кудрявцевой и Лазарева.

«Они много времени вместе проводили и видимо произошла моральная передозировка. Когда встречаются два творческих человека, рано или поздно союзу придет конец»

Отношения звездной блондинки с хоккеистом Игорем Макаровым светская львица считает перспективными:

«Чтобы не устать от любимого супруга, люди должны быть непохожими друг на друга. Как у Леры сейчас в браке. Игорь далек от творчества, а она далека от спорта. У этих людей, которые имеют разные увлечения, больше шансов на крепкие отношения и светлое будущее. Они друг друга питают разной энергией, на этом стоит их союз»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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