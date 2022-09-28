На фоне мобилизации в РФ Светлана Лобода произнесла слова Чаплина: «Мы не должны ненавидеть друг друга»

Украинская исполнительница, 39-летняя Светлана Лобода в своем Telegram опубликовала отрывок из кинофильма «Великий диктатор» Чарли Чаплина. В нем знаменитый комик говорит сильные слова, в которых призывает людей перестать ненавидеть друг друга.

«Мы не должны ненавидеть друг друга. В мире найдется место для каждого из нас. Наша Земля необъятна. Она накормит всех. Мы можем жить счастливо, свободно, но забыли как это делать», - говорит Чаплин.

Примечательно, что артистка решила опубликовать отрывок в соцсети на фоне объявленной 21 сентября в РФ частичной мобилизации. Певица, которая родилась в Ирпени, но долгие годы жила в Мокве и зарабатывала там немыслимые гонорары, с самого начала осудила проведение спецоперации на Украине.