Певица Алла Пугачёва заставила свою дочь Кристину Орбакайте вернуться домой в Москву

Покойный певец и балетмейстер Борис Моисеев всегда трепетно и любезно относился к дочери Примадонны отечественной эстрады. Да и с Аллой Пугачёвой артист поддерживал хорошие дружеские отношения. По слухам, он отдал Орбакайте свою квартиру в латвийской Юрмале.

В свое время Кристина вместе с Борисом Михайловичем решили отправиться в запланированное путешествие на теплоходе. Но перед поездкой артист решил позвонить Алле Борисовне и спросить разрешения.

«Не морочь мне голову. Какой круиз, какой «Нахимов»? Вы что там, с ума сошли? Вам не хватает чего-то? Возвращайтесь назад в Москву!», — закричала Примадонна.

Знаменитости в итоге послушались Пугачёву и вернулись домой. А уже на следующий день стало известно о том, что «Адмирал Нахимов» потерпел крушение, а многие из пассажиров погибли.

Для справки: советский круизный теплоход «Адмирал Нахимов» потерпел крушение в Новороссийской бухте 31 августа 1986 года. Трагедия произошла из-за столкновения судна с шедшим ему навстречу сухогрузом «Петр Васев». Из-за халатности работников кораблей погибло более 420 человек.