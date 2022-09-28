Продюсер Дзюник прокомментировал скандальный концерт певицы Королевой в ночном клубе Москвы

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Продюсер Дзюник прокомментировал скандальный концерт певицы Королевой в ночном клубе Москвы
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Фото из открытых источников

Леонид Дзюник прокомментировал концерт Наташи Королевой в ночном клубе. Свое мнение о поступке певицы продюсер выразил в личном микроблоге.

Напомним, на днях Наташа дала концерт в столичном ночном клубе. Жена Тарзана вышла на сцену в сопровождении сине-желтых цветов. Артистка одела синее платье, а на фоне реяли желтые флаги. Этот декор напомнил поклонникам исполнительницы украинский флаг. Подписчики были возмущены и огорчены.

Продюсер предположил, что внешние обстоятельства не позволяют Королевой выразить свою гражданскую позицию. Не исключено, что своим поступком она отдала должное оскандалившимся коллегам.

"Она же не акцентировала внимание на том, что это флаг желто-синий. Во-первых, как по мне, это глупость, а во-вторых, это какой-то вызов. Думаю, что таким образом Наташа высказала свою поддержку Алле Пугачевой, Валерию Меладзе, Светлане Лободе", - заявил Дзюник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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