Русские артисты подверглись травле в Узбекистане из-за песню SHAMAN’а «Встанем»

Вчера в Ташкенте произошел скандальный инцидент. Русский артист подвергся травле в Узбекистане из-за песни SHAMAN’а. Танцор Сергей Полунин столкнулся с нападками после того, как станцевал соло о павших русских воинах под песню исполнителя.

Скандал разгорелся из-за выступления артиста балета. Организаторы начали кричать на него и потребовали выключить музыку. Сергей опубликовал видео в соцсети, в котором поделился этим случаем. По словам Полунина, организаторы недолюбливают россиян.

«Хотел я поделиться информацией и помочь разобраться с этим инцидентом. Он произошел вчера в Ташкенте после моего соло танца про русских солдат, про погибших русских военных. Композиция добрая, она о том, как мы благодарны. Сотрудники Фонда культурных инициатив орали на весь театр: «Кто ему разрешил танцевать под эту песню?» Мол, нужно было выключить ее сразу. Кричали и на моих сотрудников. Решили не платить танцовщикам после этого. Они ведь приехали, потратили время, провели два концерта. После этого решили нас осудить и отсудить заплатившие деньги», — заявил 32-летний артист.

Сергей хочет добиться справедливости, поэтому попросил помощи у российского посольства в Узбекистане. Поклонники поддержали своего кумира и во всем с ним согласились.