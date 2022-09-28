Телеведущая Собчак показала, где сейчас находится Шнуров после объявления о мобилизации в РФ

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Телеведущая Собчак показала, где сейчас находится Шнуров после объявления о мобилизации в РФ
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Фото из открытых источников

Ксения Собчак показала фото Сергея Шнурова. Журналистка рассказала, где находится скандальный певец после объявления частичной мобилизации в РФ. Как утверждает теледива, сейчас лидер «Ленинграда» пребывает во французской коммуне Болье-Сюр-Мер.

Собчак опубликовала фотографию певца в местном кафе на Лазурном берегу. Ксюша заявила, что она озадачена тем, как «настоящий патриот» гуляет по Франции, и почему-то не находится на Донбассе.

«Моя близкая подруга (вслед за ней и я) была сегодня озадачена, увидев настоящего патриота страны, начинающего и такого успешного пропагандиста, верного друга господина Пригожина, в тихом мирном городке Болье-Сюр-Мер. Прекрасное место недалеко от Монако, сюда частенько заплывали на яхтах ненавистные Сереге олигархи», — пишет журналистка в своем Telegram.

Стоит отметить, что сам Шнуров никак не прокомментировал свой побег из РФ. Не исключено, что музыкант уехал туда в отпуск или по рабочим вопросам.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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