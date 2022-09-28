The American Conservative: влияния США оказалось недостаточно для изоляции РФ

Соединенные Штаты Америки рассчитывали на то, что при помощи своего влияния смогут добиться полной изоляции России. Но, видимо, эта задача оказалась для Вашингтона непосильной. Об этом пишет в своей очередной публикации журнал The American Conservative.

Хотя Евросоюз, казалось бы, поддержал санкции, к апрелю объем импорта нефти из РФ вернулся к показателям, которые были до начала СВО. Но мешает американским властям не только жажда российской нефти.