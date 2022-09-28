The American Conservative: влияния США оказалось недостаточно для изоляции РФ

Image 16+
The American Conservative: влияния США оказалось недостаточно для изоляции РФ
---
Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки рассчитывали на то, что при помощи своего влияния смогут добиться полной изоляции России. Но, видимо, эта задача оказалась для Вашингтона непосильной. Об этом пишет в своей очередной публикации журнал The American Conservative.

Хотя Евросоюз, казалось бы, поддержал санкции, к апрелю объем импорта нефти из РФ вернулся к показателям, которые были до начала СВО. Но мешает американским властям не только жажда российской нефти.

Автор статьи Тед Снайдер обращает внимание на то, что в Вашингтоне не смогли убедить даже своих верных партнеров по НАТО и четырехстороннему диалогу по безопасности отвернуться от Москвы. В данном случае речь идет об Анкаре и Нью-Дели. Аналогичная ситуация прослеживается в китайской политике. Даже европейские страны оказалось непросто склонить к ведению антироссийской линии, пишет издание.

Боле того, журналист акцентирует внимание на том, что желание Америки изолировать своих противников напротив поспособствовало укреплению того самого многополярного мира, создание которого США обещали предотвратить.
«Весь мир знает все о характере российско-индийских взаимоотношений. Также миру известно о глубокой дружбе, включая личные дружеские связи, которые связывает нас», — отметил индийский премьер-министр Нерендра Моди.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой
  • 25-09-2022, 22:13

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой. Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей
  • Вчера, 11:50

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей

В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга
  • 26-09-2022, 22:05

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга

На Урале мобилизовали 43-летнего мужчину, который перенес опухоль мозга. Ни возраст, ни медицинские справки не стали доказательством недееспособности

Иван Охлобыстин считает, что актёр и режиссёр Михаил Пореченков первым пойдет на фронт
  • 26-09-2022, 09:36

Иван Охлобыстин считает, что актёр и режиссёр Михаил Пореченков первым пойдет на фронт

Иван Охлобыстин, актёр, сценарист и режиссёр, решил высказаться о мобилизации звезд российского шоу-бизнеса. По заявлению 56-летнего артиста театра и

Роковая ошибка Павла Прилучного приведет к разводу со второй супругой Зепюр Брутян
  • Вчера, 09:56

Роковая ошибка Павла Прилучного приведет к разводу со второй супругой Зепюр Брутян

Павел Прилучный, сыгравший в сериале «Жизнь по вызову», женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадебное торжество звезд прошло этим летом. Через месяц

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой
  • 25-09-2022, 22:13

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой. Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон

Новости партнеров
Новости партнеров
В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой
  • Вчера, 21:44

В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой

Утром в понедельник, 26 сентября, проезд Бебеля в Ростове Великом оживился. Здесь расположен районный военный комиссариат. Именно к нему и стянулись

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат
  • Сегодня, 15:55

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат

Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии
  • Сегодня, 21:14

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии

Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также

63-летняя вьетнамка рассказала, что 40 лет живет на одной воде
  • 26-09-2022, 22:06

63-летняя вьетнамка рассказала, что 40 лет живет на одной воде

Жительница Вьетнама отказалась от твердой пищи 40 лет назад. С тех пор 63-летняя женщина питается лишь водой с небольшим количеством сахара, соли и