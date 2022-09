В Узбекистане сообщили о деталях скандала с танцором Полуниным из-за трека SHAMAN «Встанем»

В Узбекистане сообщили о деталях скандала с участием танцора Сергея Полунина, который выступил под патриотическую песню певца SHAMAN "Встанем". Организаторы не понимают заявлений артиста и недоумевают из-за этой ситуации.

По словам Полунина, его труппу лишили в Узбекистане гонорара. Причиной этого стало выступление танцора под трек SHAMAN "Встанем". Изначально планировалась другая песня - Take Me To Church - которую исполняет ирландец Hozier. После этого на Сергея наорали и потребовали выключить композицию.