В Узбекистане сообщили о деталях скандала с танцором Полуниным из-за трека SHAMAN «Встанем»

Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой. Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон
В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и
На Урале мобилизовали 43-летнего мужчину, который перенес опухоль мозга. Ни возраст, ни медицинские справки не стали доказательством недееспособности
Иван Охлобыстин, актёр, сценарист и режиссёр, решил высказаться о мобилизации звезд российского шоу-бизнеса. По заявлению 56-летнего артиста театра и
Павел Прилучный, сыгравший в сериале «Жизнь по вызову», женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадебное торжество звезд прошло этим летом. Через месяц
Мобилизованным призывникам рассказали, как пользоваться телефоном на передовой. Участникам СВО на Украине советуют не брать с собой на фронт телефон
Утром в понедельник, 26 сентября, проезд Бебеля в Ростове Великом оживился. Здесь расположен районный военный комиссариат. Именно к нему и стянулись
Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из
Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также
Жительница Вьетнама отказалась от твердой пищи 40 лет назад. С тех пор 63-летняя женщина питается лишь водой с небольшим количеством сахара, соли и
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