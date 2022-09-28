В Узбекистане сообщили о деталях скандала с танцором Полуниным из-за трека SHAMAN «Встанем»

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В Узбекистане сообщили о деталях скандала с танцором Полуниным из-за трека SHAMAN «Встанем»
Знаменитости
Фото из открытых источников
В Узбекистане сообщили о деталях скандала с участием танцора Сергея Полунина, который выступил под патриотическую песню певца SHAMAN "Встанем". Организаторы не понимают заявлений артиста и недоумевают из-за этой ситуации.
По словам Полунина, его труппу лишили в Узбекистане гонорара. Причиной этого стало выступление танцора под трек SHAMAN "Встанем". Изначально планировалась другая песня - Take Me To Church - которую исполняет ирландец Hozier. После этого на Сергея наорали и потребовали выключить композицию.
В Ташкенте от таких заявлений недоумевают. Организаторы утверждают, что после завершения номера они обсудили нарушения программы, но в корректной и в уважительной форме. Теперь люди из Узбекистана не понимают претензий российского артиста балета, который лично якобы поблагодарил организаторов за понимание.
Высказались организаторы и по поводу контрактных обязательств. Они уверяют, что суточные для труппы Сергея должен платить его агент, а они к этому не имеют никакого отношения. Слова знаменитости там расценивают как клевету.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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