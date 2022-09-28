Журналистка Жигалова объявила о грандиозном возвращении Ани Лорак на российскую сцену

Алена Жигалова объявила о грандиозном возвращении украинской певицы Ани Лорак на российскую сцену. По словам журналистки, артистка, которая вчера отметила свое 44-летие, решила записать новые хиты.

Каролина Мирославовна Куек (настоящее имя исполнительницы - прим.ред.) долго не выходила на связь с поклонниками и не давала концертов. Как заметила блогер, новость о возвращении Ани Лорак в российский шоу-бизнес ее не удивила. По словам Жигаловой, певица решила записать новые композиции. Также она готовит премьеру новых хитов.

"У нее сложная ситуация. Каролина - украинская артистка, которая заслужила там многие звания. Однако она в итоге приняла решение выступать в России.

Другими подробностями Алена пообещала поделиться немного позже.

Между тем, не все фанаты обрадовались возобновлению гастролей Ани в РФ. Поклонники уверены, что Лорак решила вернуться на российскую сцену после череды неудачных выступлений в Европе.