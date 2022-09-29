30-летняя дружба Олега Ефремова и Евгения Евстигнеева была разрушена всего пятью словами

30-летняя дружба между Олегом Ефремовым и Евгением Евстигнеевым была разрушена всего пятью словами. Евстигнеева не на шутку задели высказывания его близкого друга и коллеги о пенсии.

Дружеские отношения Евгения Александровича и Олега Николаевича начались еще в 50-е годы минувшего века. Евремов создал «Студию молодых актеров», куда пришел Евстигнеев. Он получил ведущие роли и молниеносно завоевал популярность у советских зрителей. Затем Евстигнееву поступило огромное количество предложений от популярных режиссеров, поэтому в итоге он стал очень востребован.

Вскоре сердце актера не выдержало. В начале 80-х его подкосил инфаркт. Евстигнеев был вынужден обратиться к Ефремову с просьбой, чтобы на время его восстановления кто-либо заменил его в театре. Но Евремов не пошел навстречу своему товарищу.

«Он сказал: «не можешь —тогда уходи на пенсию»», — вспоминал Евгений Александрович.

Евстигнеев ушел из киноиндустрии, а через 6 лет скончался после еще одного инфаркта. Умер народный артист СССР в 1992 году.