Актер Александр Петров заявил, что взял паузу в карьере

Российский актер театра и кино Александр Петров стал гостем телепрограммы «Кино в деталях» с ведущим Федором Бондарчуком. Артист заявил о том, что взял паузу в карьере.

Александр раскрыл подробности о съемках кинокартины «Надвое». Там ему удалось поработать с известным актером Данилой Козловским, чему он очень рад. В ходе беседы Петров также заявил, что он решил взять паузу в актерской карьере.

По его словам, за последние годы он крайне выдохся, а слава и признание его сильно измотали. Петров, перешагнув рубеж 33 лет, стал думать и жить в настоящем:

«Я понял то, что мне следует отказываться от того всего, что мне сейчас предлагают.»

Отметим, что Александра Петрова заслуженно называют российским Леонардо Ди Каприо. Карьера звезды стартовала в 2012 году с телесериала «Пока цветет папоротник». Все эти годы он был одним из самых востребованных российских актеров.