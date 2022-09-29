Актер Гоша Куценко заявил, что скоро он «растопчет отечественный шоу-бизнес»

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Актер Гоша Куценко заявил, что скоро он «растопчет отечественный шоу-бизнес»
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Фото из открытых источников

В недавнем интервью Гоша Куценко рассказал о своей жизни, мечтах и планах на будущее. В ходе беседы с журналистами актер заявил, что скоро он «растопчет отечественный шоу-бизнес».

Не секрет, что Куценко добился больших успехов в театре и кино. Но артист признается, что мечтает выйти на сцену в качестве полноценного певца и представить на усмотрение публики свое творчество.

На данный момент, по заявлению Гоши, ни одна радиостанция не хочет крутить его композиции и отнекивается, что «это не наш формат». Однако целеустремленный артист не оставляет мечту в будущем собрать огромный концертный зал.

Это мечта, хочу появиться на сцене как исполнитель, музыкант, со своей музыкой, со своими текстами. Хочу растоптать российский шоу-бизнес. Хочу звучать на всех российских радиостанциях, причем не в рекламных роликах», — заявил актер.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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