Актер Гоша Куценко заявил, что скоро он «растопчет отечественный шоу-бизнес»

В недавнем интервью Гоша Куценко рассказал о своей жизни, мечтах и планах на будущее. В ходе беседы с журналистами актер заявил, что скоро он «растопчет отечественный шоу-бизнес».

Не секрет, что Куценко добился больших успехов в театре и кино. Но артист признается, что мечтает выйти на сцену в качестве полноценного певца и представить на усмотрение публики свое творчество.

На данный момент, по заявлению Гоши, ни одна радиостанция не хочет крутить его композиции и отнекивается, что «это не наш формат». Однако целеустремленный артист не оставляет мечту в будущем собрать огромный концертный зал.

Это мечта, хочу появиться на сцене как исполнитель, музыкант, со своей музыкой, со своими текстами. Хочу растоптать российский шоу-бизнес. Хочу звучать на всех российских радиостанциях, причем не в рекламных роликах», — заявил актер.



