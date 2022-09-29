Бари Алибасов-младший назвал «чёс» на фронте самым выгодным для российских звезд и блогеров

Бари Алибасова-младший сделал заявление касательно нынешней ситуации. По словам шоумена, самая платежеспособная аудитория вскоре вскоре соберется на линии фронта.

В связи с этим популярным российским артистам, деятелям культуры и ведущим блогерам нужно устраивать «чёс» именно там.

«Сегодня, учитывая то, что много контрактников, можно собирать кассу. Всем выгодно ехать на фронт, считаю, абсолютно всем! И не патриотам, и патриотам, ведь деньги там», - заявил Сын Алибасова.

А вот продюсер Павел Рудченко считает по-другому. Как говорит музыкальный критик, российские звезды, которых призовут на службу в рамках частичной мобилизации, не будут на передовой. На линии фронте они поддержат боевой дух солдат выступлениями.