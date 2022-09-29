Дмитрий Колдун сообщил о грандиозном скандале с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем

Дмитрий Колдун, белорусский певец и победитель вокального шоу «Фабрика звезд-6» на Первом канале рассказал о грандиозном скандале с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем.

Как вспоминает исполнитель, в 2007 году он ездил на международный конкурс «Евровидение» представлять Беларусь. Наставником артиста, как известно, был поп-король отечественной эстрады. Изначально у Колдуна и Киркорова складывались хорошие взаимоотношения. Но через некоторое время между ними возник серьезный конфликт, о котором Дмитрий до сих пор жалеет.

По признанию 37-летней звезды, он также испортил отношения с Виктором Дробышем. При этом вдаваться в подробности артист не захотел.

Говоря о Киркорове, певец подчеркнул, что в свое время они прекрасно поработали, а сам Филипп Бедросович отлично разбирается в организационной системе проекта «Евровидение».