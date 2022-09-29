Фёдор Бондарчук вышел в свет без молодой жены после слухов о связи Андреевой с Ургантом

Режиссёр Фёдор Бондарчук появился на показе фильма «Сердца Пармы». Мероприятие посвящено памяти погибшего актёра Сергея Пускепалиса, который 20 сентября скончался в страшном ДТП.

Примечательно, что Бондарчук и в этот раз довольствовался гордым одиночеством. Режиссёр вышел в свет без своей молодой супруги Паулины Андреевой. Звездная пара уже давно не радовала присутствующих своим тандемом.

Актриса занята личными проектами. Также она много времени уделяет материнству. Сыну Бондарчука и Андреевой исполнилось полтора года и все свое свободное время мама уделяет любимому малышу.

Стоит отметить, что еще недавно СМИ подозревали тайную связь Паулины с шоуменом Иваном Ургантом. Якобы из-за этого знаменитая чета не появляется вместе на публике. Пара никак не комментирует эти слухи.

