Глава УСП Мироненко обвинила родителей в нежелании детей есть школьные каши с червями и ветками

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Глава УСП Мироненко обвинила родителей в нежелании детей есть школьные каши с червями и ветками
Санкт-Петербург
Фото: Pr Scr vk.com/schoolrevizorro78

Глава Управления социального питания Санкт-Петербурга Алена Мироненко на своей странице в соцсетях рассказала о проверке пищеблока в школе №525 Московского района. По ее словам, никаких нарушений заранее объявленная проверка в школе не выявила, а дети якобы довольны питанием. И это может быть действительно так – здание школы открыли всего три года назад и столовая оснащена современным оборудованием. Целесообразность проверки такого учебного заведения находится под большим вопросом, если конечно целью проверки был не самопиар Алены Мироненко. 

Ранее чиновницу, возглавившую управление в январе 2022 года, уже жестко критиковали за показные проверки и отсутствие реальной работы УСП. 

«Будь я специалистом по связям с общественностью госпожи Мироненко — тоже не упустил бы такой шанс. Зачем проводить десятки проверок в проблемных школах, если можно заранее договориться о посещении всего одной, но под прицелом камер городского телеканала?!» - оценил деятельность Мироненко известный петербургский активист Павел Бойченко в апреле.

В новом учебном году ситуация не изменилась. С конца августа Мироненко успела отметиться в нескольких совместных проверках с вице-губернатором Валерием Москаленко. По удивительному совпадению на проверки они выезжали либо в новые школы, либо в образовательные учреждения, находящиеся под особым контролем. Так, совместно они посетили пищеблок школы №79 Калининского района. Предварительно столовую за собственный счет отремонтировал частный оператор питания, а сама школа подшефна УМВД по Калининскому району.

Комментируя проверку в школе №525 Московского района Москаленко отметила, что нежелание детей есть школьную еду якобы связано не с ее низким качеством, а с тем, какие привычки прививаются родителями.

«В разговоре был затронут вопрос, почему некоторые детишки считают, что в школе готовят невкусно. А объяснение этому весьма простое: вкусовые привычки сформированы дома и чаще всего не все, что полезно, ребятам кажется вкусным. Например, если ребенок не приучен дома есть кашу, то и в школьной столовой он ее полюбит не сразу», - заявила чиновница.

Вот только Мироненко не рассказала, как следует приучать детей есть, например, кашу с червями, которой кормят в школе №215 (об этом сообщает издание «Российский Вестник»). Это учебное заведение чиновница проверять почему-то не спешит. А в школе №331 школьникам дали кашу с ветками, об этом Мироненко тоже не рассказывает. Впрочем, глава УСП сама разрешает образовательным учреждениям кормить детей продуктами, запрещенными СанПиН. В начале сентября только вмешательство ФАС не позволило провести тендер по одобренной Мироненко документации, в которой разрешалось кормить сирот запрещенной едой.

Таких примеров по Петербургу множество, но Алена Мироненко об этих инцидентах упорно молчит, предлагая петербуржцам наслаждаться показными проверками в новых школах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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