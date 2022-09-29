Гоша Куценко негодует: Константин Эрнст не приглашает его в свои проекты 15 лет

Гоша Куценко заявил о том, что Константин Эрнст не приглашает его в свои проекты уже на протяжении 15 лет. При этом актер не стал уточнят, из-за чего между ним с продюсером случился разлад.

Журналисты задали Гоше вопрос, смог бы он принять участие в съемках нового проекта Эрнста. Актер ответил отрицательно. Дело в том, что недавно продюсер заговорил о планах снять телесериал, где вместе с живыми актерами сыграют цифровые аватары советских звезд.

«Не могу даже попытаться, ведь если это идея Константина Эрнста, меня в этом проекте точно не будет. Он меня не приглашает 15 лет. Я более 30 лет в актерской профессии. Те советские звезды, с которыми я пересекался на сцене, были добродушными, положительными, позитивными людьми с особой энергией. Они жили в добре, любви к своей работе и всем людям. Они сотворили из театра и кино профессию в том виде, в котором мы сейчас ее видим. Если у меня появится возможность встретиться с Иннокентием Смоктуновским или Евгением Леоновым, пускай даже в виртуальном мире, это будет большим счастьем. Думаю, это шикарная идея. Дай Бог силы воплотить ее в жизнь», — заявил Куценко.