ОСН: Композитору Юрию Лозе не дали выступить на православном фестивале в Подмосковье

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ОСН: Композитору Юрию Лозе не дали выступить на православном фестивале в Подмосковье
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Фото из открытых источников

Популярному композитору и поэту Юрию Лозе не дали выступить на православном фестивале в Подмосковье, который посвящен дню рождения храма великомученика Никиты. Праздник ежегодно проходит в деревне Бывалино (Павлово-Посадский район, Московская область).

Исполнитель высказался по этому поводу в своем микроблоге в социальных сетях. По словам Лозы, в этом году фестиваль запретили проводить из-за сложившейся ситуации в стране.

«Нашли они причины. Мы ведь говорили, что мероприятие будет с патриотическим уклоном, что не будет никакого разгуляя. Но, видимо, церковное благочиние захотело перестраховаться», — поделился композитор.

Как на последок отметил 68-летний Юрий Едуардович, в итоге праздник состоялся.

«Пусть без концерта, но праздник отметили. На этом снимке я с дорогими гостями нахожусь в бывалинском храме», — подписал артист фотографию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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