Лена Катина признала риск возвращения онкозаболевания щитовидки у ее супруга

Лена Катина в прошедшем году вышла замуж второй раз. Избранником рыжеволосой красотки стал миллионер Дмитрий Спиридонов

Познакомившись с мужчиной поближе, певица узнала, что он ведет борьбу с раком щитовидной железы. Болезнь диагностировали на ранней стадии, поэтому болезнь вошла в ремиссию.

Как говорит Дмитрий, без Лены он бы не смог ничего сделать. Катина долгие месяцы поддерживала своего избранника. Сейчас Спиридонов регулярно наблюдается у врачей и ответственно относиться к своему здоровью.

«Дима в полнейшей ремиссии. Он уже прошел курс лечения в специализированной немецкой клинике. Слава богу, это не та онкология, с которой нужно годами бороться. Так что нам повезло. Риск есть. Болезнь может вернуться, я молюсь за него. Мы ведь только нашли друг друга, так хочется прожить целую жизнь вместе, родить совместных детей. Надеюсь, все будет хорошо», — откровенничает Лена.