Не только мосты и памятники: чем может заняться турист в Петербурге

Эксперты рассказали об альтернативных туристических маршрутах и занятиях.

Санкт-Петербург известен туристам как культурная столица и гастрономическая Мекка. Однако в городе есть что посмотреть кроме исторических бутик-отелей, музеев и ресторанов. Туризм в Петербурге может быть ремесленным, промышленным и даже мистическим.

Эрмитаж, памятник Петру I, Спас на Крови, мосты – все это давно стало визитной карточкой Петербурга. Однако городу есть что предложить даже опытным туристам, успевшим посмотреть все ключевые достопримечательности. В текущем году проходит вот уже второй сезон конкурса авторских туров «Туристическая витрина». В нем принимают участие не только профессионалы, но и увлеченные делом знатоки города. Вместо красивых фотографий на фоне достопримечательностей Петербурга гостям предлагают яркие впечатления и новые знания.

Одним из популярных направлений стал ремесленный туризм. В рамках такого тура можно не только узнать о народных промыслах и ремеслах, но и научиться создавать вещи своими руками. В Петербурге можно попасть на мастер-классы по гончарному и столярному мастерству, ковке, кружевоплетению, росписи и так далее.

Также петербургские экскурсоводы предлагают туры по современным объектам. В динамично развивающемся мегаполисе реализуются масштабные градостроительные проекты. Их результаты ничуть не менее интересны, чем исторические дворцы. Это новая городская доминанта – башня «Лахта Центр», скоростной диаметр, современные мосты, построенные с применением передовых инженерных технологий. А также различные культурные кластеры, образованные путем реконструкции исторических построек.

Особого упоминания стоит промышленный туризм. В Петербурге сосредоточено множество ведущих предприятий страны. Причем некоторые имеют богатую историю. Заводы радушно открывают двери для гостей, чтобы показать, как производится их продукция. Туристы имеют возможность продегустировать сыры, сладости и алкоголь, увидеть создание фарфора и автомобилей, и многое другое. Кроме того, в текущем году Петербург стал одним из пилотных регионов, прошедших подготовку по промышленному туризму в акселераторе от Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участие в нем приняли 22 предприятия.

На этом фоне история с бывшей стройплощадкой КЗС «Горская» выглядит откатом назад в развитии промышленного туризма в городе. В прошлом году Смольный подписал соглашение с ООО «Мегалайн» на реализацию крупного инфраструктурного проекта. Инвестор намеревался вложить 60 млрд рублей в ревитализацию заброшенной промзоны на берегу Финского залива. Сегодня участок занят стихийными свалками и остатками производств. К 2025 году здесь могли появиться IT-деревня, склады для малого и среднего бизнеса формата light industrial, а также туристическая инфраструктура и общественные пространства.

Реализация проекта решала целый спектр городских задач: создание рабочих мест для IT-специалистов, базы для обучения и стажировки кадров, создание инфраструктуры для разработки прототипов и запуск производственной линии субъектами малого и среднего предпринимательства. Немаловажно, что она предполагала появление уникальных возможностей для промышленного туризма. Однако в текущем году, игнорируя полную готовность проекта, город заключил соглашение с другим инвестором. Теперь в планах построить в Горской очередной яхт-клуб (объекты водного туризма уже строятся в Кронштадте), торговые центры и заведения общепита. Таким образом, концепция сменила направленность на развлекательную, а также утратила уникальность и привлекательность для желающих увидеть что-то необычное. И это объяснимо, ведь посетить российскую «Силиконовую долину» с высокой долей вероятности хотели бы многие, в том числе в рамках бизнес-туров, а яхт-клубами и торговыми центрами, которые функционируют во многих российских городах, никого не удивишь.

Другое востребованное направление туризма рассчитано для любителей мистики. В Петербурге можно посетить места, по поверьям обладающие особой энергетикой, а также связанные со знаменитыми гадалками, провидцами, и мистификаторами. Более того, любители пощекотать нервы могут послушать истории о призраках и других мистических проявлениях.

Также гостям доступны специальные туры для детей, где о городе расскажут в наиболее доступной и увлекательной форме, гастротуры, маршруты по местам съемок фильмов и многое другое.