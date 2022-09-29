Обнаружены обстоятельства смерти известного российского певца Бориса Моисеева

Борис Моисеев тяжело болел. Артист, который скончался в возрасте 68 лет, в последние несколько лет перенес два инсульта.

Многих поклонников и коллег известного российского певца интересует, что могло стать причиной его смерти. Уже известно, что, по заключению медиков, причиной кончины балетмейстера стала остановка сердца. Об этом заявил Сергей Горох, арт-директор покойного музыканта.

«Предварительная причина смерти— это остановка сердца. В последнее время Борис тяжело болел», — отметил Горох.

При этом сегодня появилась новые подробности смерти артиста. Последние дни Моисеев почти не мог передвигаться. Возле кровати у него стояла камера и тревожная кнопка.

Горох вспоминает, что в тот день приехал проведать друга. Но не встретил его на пороге, как обычно. Когда Сергей зашёл в квартиру, увидел лежащего певца без признаков жизни. Вскоре он понял, что Бориса Михайловича нет в живых.

«Что-то мне подсказало мне, что нужно срочно приехать. Уже в 14.00 я был там. Открыл дверь, не услышал «привет». Пошел дальше и увидел Борю. Он лежал накрытый одеялом на диване, голова приподнята. Подумал, что ему плохо. Подошел, взял за руку, но понял, что его уже нет с нами», - рассказал Сергей.