Отчаявшаяся Ксения Собчак поделилась переживаниями на фоне происходящих в РФ событий

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась своими переживаниями с поклонниками. Светская львица обеспокоена по поводу происходящих в стране и мире событий и находится в замешательстве.

Как призналась Ксения Анатольевна, в связи с частичной мобилизацией РФ покинули многие близкие, родственники и друзья. За последние полгода ведущая вместе с остальными гражданами страны прошла несколько этапов по принятию ситуации.

"Уехали практически все мои друзья. В 18.00 на удивление нет пробок в Москве. Мне очень страшно и очень всех нас с вами жалко. За полгода было столько точек «невозврата», что они даже примелькались. Что будет завтра или через неделю? Ничего хорошего, думаю, это всем ясно", — откровенно написала Собчак.

Также отчаявшаяся теледива родители которой известны прежде всего своей политической деятельностью, заявила, что перенести стресс и тревогу ей помогают молитвы к Богу и близкие люди. Ксения старается держать себя в руках и фокусировать внимание на хорошем, несмотря на то, что кошки на душе скребут.