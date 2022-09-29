Певица Ирина Дубцова вышла на связь с поклонниками и заявила о серьезных проблемах со здоровьем

Певица и автор песен Ирина Дубцова вышла на связь с поклонниками в своем Телеграм-канале. Артистка неожиданно сообщила о проблемах со здоровьем.

Долгое время 40-летняя исполнительница не публиковала ничего в соцсетях. Это сильно встревожило ее многочисленных поклонников. Как оказалось, на то была весомая причина - Ирина заболела.

Сперва Дубцова думала, что она заразилась распространенным нынче коронавирусом. Артистка жаловалась на недомогание и высокую температуру. Даже какое-то время участница «Фабрики звезд — 4» была вынуждена лечится в больнице. Сейчас она проходит реабилитацию дома.

Также певица добавила, что у неё совершенно не было сил и настроения писать посты. Ирина искренне поблагодарила фанатов за беспокойство и хорошие слова:

Сначала была уверена, что у меня ковид. Когда появилось время, я попала к врачу. Как выяснилось, это воспаление другого характера. Полежала немного в больнице, долечиваюсь дома. Не было сил писать посты и пилить фото. Знаете, я никогда не делилась и сейчас не делюсь каждым мгновением жизни.



