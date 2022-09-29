Поклонники Прилучного и Брутян показали певое фото с регистрации брака актеров в ЗАГСе

Поклонники Павла Прилучного и его второй супруги Зепюр Брутян показали первое фото, которое было сделано во время регистрации брака знаменитых актеров в ЗАГСе. Церемония бракосочетания прошла еще 12 мая, а пышное свадебное торжество звезды устроили в Москве только 25 августа.

На фотографии, которая появилась в Telegram-канале «НеМалахов СЛИВки», Павел запечатлен в белоснежной рубашке и строгом классическом черном костюме. Зепюр выбрала элегантные белые брюки и укороченный пиджак. Образ Зепюр дополнила черными туфлями на шпильке, черной маленькой сумочкой и букетом невесты. Кадр был сделан в то время, когда возлюбленные слились в страстном поцелуе.

"Говорят, наш "мажор" так торопился со свадьбой, поскольку невеста была девственницей", – пишет Телеграм-канал.

При этом пользователи соцсетей похвалили пару за такой скромный выбор, а также пожелали молодоженам счастья и любви.