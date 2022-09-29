Риэлтор считает, что замок семьи Пугачевой в деревне Грязь захочет купить лишь ее большой фанат

Известный московский риэлтор заявил, что замок семьи Аллы Пугачевой в деревне Грязь захочет купить только ее большой фанат. Других покупателей на «особенный» и недешевый объект недвижимости точно не найдется.

Поклонники Примадонны продолжают гадать. Действительно ли народная артистка вместе со своими детьми улетела в Израиль на ПМЖ. Может быть, они поехали за рубеж по делам или на отдых, и скоро вернутся в РФ. Здесь у Аллы Борисовны и Максима Галкина есть роскошный замок в Грязи. Если пара собирается жить за границей, то, скорее всего, захочет продать это имущество. Но как утверждает специалист в области продажи элитной недвижимости, это весьма сложная задача.

«Замок семейства, как известно, своеобразно возведен. Если кто-либо надумает купить его, то исключительно из огромной любви к певице. Может быть, под музей в ее честь, например», — сказал персональный ассистент по недвижимости.