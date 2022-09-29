Российский певец Дима Билан встретился с мобилизованными солдатами Бурятии

Известный российский певец, заслуженный артист России Дима Билан дал концерт в столице Бурятии. Прямо на вокзале на пероне он встретился с мобилизированными военными из Улан-Удэ.

Мы уже в Сибири. В 5:50 утра были на вокзале. Приехали мы туда из Иркутска. Тур запланирован был ещё в марте. На перроне стояли солдаты! Мы забирали аппаратуру большим коллективом, а они загружали свои сумки и рюкзаки. Стоял и смотрел, пытался поймать взгляд и сказать заветное: «с Богом!». Вокруг ребят была особая энергия. Подумал: «а ведь они – родные люди и лица!, - написал певец в своих соцсетях.

Билан подчеркнул, что военнослужащим, которых он видел, на вид от 35до 50 лет. У них всех «благородные лица», «пронизывающий, уверенный взгляд». Солдаты попросили сделать на память фотографии, и артист согласился. Ещё они пообещали, что увидятся обязательно.

Добавим, певец выступил в физкультурно-спортивном комплексе. Дима представив зрителям Бурятии новое шоу – «40». Цены на билеты стоили от 1500 до 4500 рублей.