Санкт-Петербург: Полицейские задержали мигранта, подозреваемого в двух грабежах и изнасиловании

Поздно вечером 20 августа у дома №34 по улице Фарфоровский пост 44-летняя женщина вышла из дома, чтобы вынести мусор, и подверглась нападению. Неизвестный мужчина отобрал у нее кошелек и мобильный телефон. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Поздно вечером 11 сентября история повторилась. У этого же дома была ограблена 59-летняя женщина. Злоумышленник избил потерпевшую и попытался похитить дамскую сумочку. По данному факту также возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж).

Третье преступление было совершено вечером 23 сентября. Злоумышленник напал на 25-летнюю продавца интернет-магазина, распылил ей в лицо слезоточивый газ, затащил в кусты, где изнасиловал, после чего отобрал дорогостоящий смартфон и скрылся. По данному факту были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 161 УК РФ (грабеж).

Характер преступлений говорил о том, что они совершены одним и тем же человеком. Для раскрытия нападений на женщин были привлечены оперативники регионального Управления уголовного розыска.

28 сентября в результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемый был задержан по месту жительства в квартире дома 49 на улице Седова. В ходе обыска полицейские изъяли 6 мобильных телефонов, явно не принадлежащих злоумышленнику. Проводится следственно-оперативная работа по установлению других фактов преступной деятельности мигранта. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.