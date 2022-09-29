В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение

В Екатеринбурге (город в Свердловской области) сегодня, 29 сентября, в районе 32 военного городка выстроилась огромная очередь из автобусов с мобилизованными. Как рассказали местные жители, колона буквально парализовала движение на дороге.

«Ехал я с работы домой. Встрял в ужасную пробку. Живу в районе 32-го военного городка. Свозят туда мобилизованных. В заторе выстроилось не менее 15 автобусов», — рассказывает екатеринбуржец.

По словам еще одной женщины, жительницы Чкаловского района, очередь образовалась прямо на выезде из военного городка.

«На Вторчермете была дикая пробка из автобусов. Сюда приезжают те, кто попал под частичную мобилизацию. На улицах патрулируют сотрудники Росгвардии и ГИБДД. Пробка на выезде из военного городка», — поделилась она.

Как уточняют жители Екатеринбурга, днем была большая очередь на въезд, а теперь — на выезд.

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