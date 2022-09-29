В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение

Image 16+
В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение
Политика
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге (город в Свердловской области) сегодня, 29 сентября, в районе 32 военного городка выстроилась огромная очередь из автобусов с мобилизованными. Как рассказали местные жители, колона буквально парализовала движение на дороге.

«Ехал я с работы домой. Встрял в ужасную пробку. Живу в районе 32-го военного городка. Свозят туда мобилизованных. В заторе выстроилось не менее 15 автобусов», — рассказывает екатеринбуржец.

По словам еще одной женщины,  жительницы Чкаловского района, очередь образовалась прямо на выезде из военного городка.

«На Вторчермете была дикая пробка из автобусов. Сюда приезжают те, кто попал под частичную мобилизацию. На улицах патрулируют сотрудники Росгвардии и ГИБДД. Пробка на выезде из военного городка», — поделилась она.

Как уточняют жители Екатеринбурга, днем была большая очередь на въезд, а теперь — на выезд.

 

[video=]

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Life.ru: Мужчина пристыдил беглецов из РФ на границе с Грузией

Вчера, 21:57

Публицист Живов заявил, что линию фронта ВС РФ пора отодвигать до Приднестровья

Вчера, 21:47

В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение

Вчера, 21:35

Ярославцам рассказали, что делать, если заболел во время мобилизации или спецоперации

Вчера, 13:30

Свердловский военком Чирков перечислил порядок действий при ошибочной мобилизации

Вчера, 12:45

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет

Вчера, 10:25

Саратовцы идут в добровольцы вслед за мобилизованными сыновьями

28-09-2022, 21:54

Врио военного комиссара Чирков посоветовал мобилизованным уральцам брать с собой кнопочные телефоны

28-09-2022, 21:43

Пермский военком: «Ни один призывник из РФ не попадет в район проведения спецоперации»

28-09-2022, 21:16

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии

28-09-2022, 21:14

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат

28-09-2022, 15:55

Wargonzo: ВС из Украины выстроили штурмовые колонны и готовят прорыв под Лиманом

28-09-2022, 15:42

Володин пообещал наказать сбежавших в Грузию от мобилизации россиян

28-09-2022, 15:33

Байкер из Красноярска заснял на видео огромную пробку из людей на границе с Грузией

28-09-2022, 15:20

В Минобороны РФ объяснили, почему призыву подлежат мужчины старше 35 и женщины до 45 лет

28-09-2022, 00:03

В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой

27-09-2022, 21:44

Путин намекнул, чтобы российские аграрии не ждали отсрочки от мобилизации

27-09-2022, 21:13

В Волгоградской области на видео попала огромная колонна из автобусов для мобилизованных

27-09-2022, 13:20

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей

27-09-2022, 11:50

Власти назвали ежемесячный размер выплат мобилизованным в ВС РФ гражданам

26-09-2022, 23:11

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ
  • Вчера, 10:37

Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей
  • 27-09-2022, 11:50

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей

В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и

Байкер из Красноярска заснял на видео огромную пробку из людей на границе с Грузией
  • 28-09-2022, 15:20

Байкер из Красноярска заснял на видео огромную пробку из людей на границе с Грузией

Байкер из Красноярска Алексей Ермолин отправился в Турцию на мотоцикле из Москвы около недели назад. Красноярец хотел проехать через Грузию, но

Роковая ошибка Павла Прилучного приведет к разводу со второй супругой Зепюр Брутян
  • 27-09-2022, 09:56

Роковая ошибка Павла Прилучного приведет к разводу со второй супругой Зепюр Брутян

Павел Прилучный, сыгравший в сериале «Жизнь по вызову», женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадебное торжество звезд прошло этим летом. Через месяц

Исполнитель SHAMAN подверг критике организацию концерта танцора тз РФ Полунина в Узбекистане
  • 28-09-2022, 11:02

Исполнитель SHAMAN подверг критике организацию концерта танцора тз РФ Полунина в Узбекистане

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскритиковал организацию концерта танцора Сергея Полунина в Узбекистане. Во время выступления артиста балета под песню

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей
  • 27-09-2022, 11:50

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей

В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и

Новости партнеров
Новости партнеров
В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой
  • 27-09-2022, 21:44

В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой

Утром в понедельник, 26 сентября, проезд Бебеля в Ростове Великом оживился. Здесь расположен районный военный комиссариат. Именно к нему и стянулись

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет
  • Вчера, 10:25

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет

За неделю с момента старта частичной мобилизации РФ покинул десятки тысяч граждан. Точных цифр нет, но некоторые источники даже говорят о двухстах

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат
  • 28-09-2022, 15:55

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат

Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из

В Минобороны РФ объяснили, почему призыву подлежат мужчины старше 35 и женщины до 45 лет
  • 28-09-2022, 00:03

В Минобороны РФ объяснили, почему призыву подлежат мужчины старше 35 и женщины до 45 лет

Один из частых вопросов о мобилизации касается призывного возраста граждан старше 35 лет. На горячую линию поступает ряд таких обращений от