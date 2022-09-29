Внешность Манхэттенской миллиардерши Джоселин Вилденстейн на новом фото вызвала споры в сети

Миллиардерша Джоселин Вилденстейн (Jocelyn Wildenstein), которая получила за свою внешность прозвище «женщина-кошка», вызвала споры среди в Сети поклонников из-за опубликованного нового фото.

Журналисты обратили внимание на очередной снимок 82-летней дамы, который она выложила на своей странице в соцсети Instagram. Теледива появилась на показе Fendi на Неделе моды в Нью-Йорке. На размещенном фото видно, что лицо знаменитости выглядит страшным и неестественным.

Читатели удивились внешнему виду Джоселин, о чем написали в комментариях под постом. По мнению большинства интернет-пользователей, Вилденстейн переборщила с фотошопом.

В 2018 году Джоселин отвергла все слухи о пластике. Манхэттенская светская львица заявила, что особенности облика являются следствием «швейцарского происхождения». Также женщина-кошка пожаловалась на то, что ее путают с Брижит Бардо.