Внуков Аллы Пугачевой предложили отправить на фронт после ее второго отъезда из РФ

Новость об отъезде примадонны из России 29 сентября 2022 года всколыхнула общественность. Пугачева вместе с детьми улетела в Израиль на частном самолете без обратного билета. Депутат Роман Худяков довольно эмоционально отреагировал на побег артистки. Он порассуждал, попадут ли внуки исполнительницы на фронт.

"Оба внука Аллы Борисовны подпадают под мобилизацию. Сейчас время, когда элита должна закончиться. В российском обществе нет места тем, кто критикует родину", - заявил политик.

По словам Худякова, 24-летний Дени может быть призван на службу.

"У него есть подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет рядовых до 35 лет, а младшего офицерского состава - 50 лет. Дени учился в кадетском корпусе, хорошо стрелял из карабина, обучен также рукопашному бою", - говорит народный избранник.

Правда, чиновника интересует, где сейчас Байсаров-младший:

"Он жил в Лондоне, но говорили, что крутит роман со студенткой МГИМО и видится с бабушкой. Сейчас призывников уже объявляют в розыск, включая международный", - добавил общественный деятель.

По словам политика, не известно, какой военной специальностью обладает Никита Пресняков.

"Рядовым в рамках мобилизации может уйти. Недавно он устраивал вечеринки в замке и музицировал со своей группой", - заключил Роман Иванович.