Внуков Аллы Пугачевой предложили отправить на фронт после ее второго отъезда из РФ

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.
В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и
Байкер из Красноярска Алексей Ермолин отправился в Турцию на мотоцикле из Москвы около недели назад. Красноярец хотел проехать через Грузию, но
Павел Прилучный, сыгравший в сериале «Жизнь по вызову», женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадебное торжество звезд прошло этим летом. Через месяц
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскритиковал организацию концерта танцора Сергея Полунина в Узбекистане. Во время выступления артиста балета под песню
В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и
Утром в понедельник, 26 сентября, проезд Бебеля в Ростове Великом оживился. Здесь расположен районный военный комиссариат. Именно к нему и стянулись
За неделю с момента старта частичной мобилизации РФ покинул десятки тысяч граждан. Точных цифр нет, но некоторые источники даже говорят о двухстах
Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из
Один из частых вопросов о мобилизации касается призывного возраста граждан старше 35 лет. На горячую линию поступает ряд таких обращений от
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle