Звезду «Универа» актера Александра Мартынова после сериала перестали приглашать на другие съемки

Александра Мартынова, который стал известным благодаря роли ученого Валентина Будейко в телесериале «Универ», перестали приглашать на съемки в других проектах. По словам актера, на кастинги не хотят приглашать артистов, которые несколько лет играли одну и ту же роль.

«После выхода сериала «Универа» вокруг образовалась тишина. Не было ни единого звонка, не было кастингов и приглашений для участия в каких-либо съемках. Не было ничего. Я исполнял роль Валентина Будейко в «Универе много лет». Это не клеймо на всю жизнь, я являюсь профессиональным актером», — признался Мартынов.

В популярном многосерийном фильме Александр не играл самого себя. Он проработал своего персонажа, однако многие об этом забыли. Артист говорит, что во время съемок «Универ.10 лет спустя» принял решение сменить фамилию. В минувшем году он смог получить новый паспорт.