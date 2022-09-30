44-летняя телеведущая Ольга Орлова призналась СМИ, что собирается рожать в России

Image 16+
44-летняя телеведущая Ольга Орлова призналась СМИ, что собирается рожать в России
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитая эстрадная певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова находится в интересном положении. Недавно звезда призналась СМИ, что она беременна и находится на половине срока.

Поклонники экс-солистки поп-группы «Блестящие» положительно отреагировали на такую радостную новость. Теперь артистка регулярно делится подробностями личной жизни с пользователями соцсетей.

По заявлению 44-летней певицы, она будет рожать только в России. Орлова отмечает, что никакой другой страны для появления на свет долгожданного ребенка она даже рассматривает.
 При этом пол будущего малыша счастливая исполнительница не раскрывает, зато призналась, что перенесла ранее несколько выкидышей.

Звезда эстрады не могла выносить второго ребенка по разным причинам. Все вопросы подписчиков о детях причиняли Ольге сильную боль.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
44-летняя телеведущая Ольга Орлова призналась СМИ, что собирается рожать в России

Вчера, 22:28

Телеведущая Василиса Володина дала прогноз относительно возвращения примадонны Аллы Пугачевой

Вчера, 22:15

Лера Кудрявцева опубликовала видео времяпровождения с супругом Валерии Иосифом Пригожиным

Вчера, 21:43

Осудившая спецоперацию ВС РФ на Украине Анжелика Варум выступила в Москве

Вчера, 21:40

Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России

Вчера, 21:18

Стас Ярушин снова оказался в центре скандала на реалити-шоу «Звезды в Африке-3»

Вчера, 21:03

Актриса Екатерина Климова прокомментировала уход с российского телевидения Дмитрия Нагиева

Вчера, 20:54

Александр Ревва анонсировал свое прощальное выступление в Comedy Club

Вчера, 20:40

Названы бежавшие из РФ звезды после объявления частичной мобилизации

Вчера, 18:38

Ксения Бородина рассказала правду об эмиграции из России

Вчера, 18:34

«Она мне очень нравится»: озвучено имя молоденькой фаворитки Филиппа Киркорова

Вчера, 18:11

Ставшего владельцем недвижимости в ОАЭ шоумен Александра Ревву прогнали со сцены Comedy Club

Вчера, 18:06

Олег Газманов в Кремле предложил гимн сегодняшнего исторического дня для РФ

Вчера, 17:50

Украинская певица Вера Брежнева проинформировала о своей жизни после отъезда из РФ

Вчера, 17:50

Примадонна Алла Пугачева, уезжая из России, потратила крупную сумму денег

Вчера, 11:50

Гузеева, Пресняков и Цымбалюк-Романовская рассказали о первом сексуальном опыте

Вчера, 11:27

Группа «Би-2» объяснила свой отказ сотрудничать с другими артистами

Вчера, 11:24

Женатый композитор Игорь Николаев привел в дом эффектную брюнетку после сообщения о разводе с женой

Вчера, 11:05

Продюсер Яна Рудковская осудила граждан РФ, покинувших страну

Вчера, 10:43

76-летняя актриса Людмила Зайцева спела песню сразу на русском и украинском языках на Кубани

Вчера, 10:02

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ
  • 29-09-2022, 10:37

Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.

Байкер из Красноярска заснял на видео огромную пробку из людей на границе с Грузией
  • 28-09-2022, 15:20

Байкер из Красноярска заснял на видео огромную пробку из людей на границе с Грузией

Байкер из Красноярска Алексей Ермолин отправился в Турцию на мотоцикле из Москвы около недели назад. Красноярец хотел проехать через Грузию, но

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии
  • 28-09-2022, 21:14

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии

Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также

Отчаявшаяся Ксения Собчак поделилась переживаниями на фоне происходящих в РФ событий
  • 29-09-2022, 20:27

Отчаявшаяся Ксения Собчак поделилась переживаниями на фоне происходящих в РФ событий

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась своими переживаниями с поклонниками. Светская львица обеспокоена по поводу происходящих в стране и

Порноактриса Джиа Лисса о съемках в фильме «Кто там?»: «Было волнительно»
  • Вчера, 09:42

Порноактриса Джиа Лисса о съемках в фильме «Кто там?»: «Было волнительно»

Юлия Чиркова, известная как Джиа Лисса (англ. Jia Lissa), рассказала о съемках в новом проекте «Кто там?». По словам российской звезды фильмов для

Актриса Екатерина Климова прокомментировала уход с российского телевидения Дмитрия Нагиева
  • Вчера, 20:54

Актриса Екатерина Климова прокомментировала уход с российского телевидения Дмитрия Нагиева

Одна из самых известных и красивых актрис российского кино Екатерина Климова высказалась о том, куда пропал Дмитрий Нагиев. По словам артистки, ее

Новости партнеров
Новости партнеров
Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат
  • 28-09-2022, 15:55

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат

Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из

В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение
  • 29-09-2022, 21:35

В Екатеринбурге автобусы с мобилизованными мужчинами парализовали движение

В Екатеринбурге (город в Свердловской области) сегодня, 29 сентября, в районе 32 военного городка выстроилась огромная очередь из автобусов с

Арестович заявил, что первые мобилизованные в РФ уже на территории Украины
  • 28-09-2022, 08:48

Арестович заявил, что первые мобилизованные в РФ уже на территории Украины

Мобилизованные из РФ уже на передовой на территории Украины. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире ютуб-канала

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО
  • Вчера, 19:10

Политолог Юрий Светов объяснил, почему Украина не вступит в НАТО

Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут