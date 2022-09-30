44-летняя телеведущая Ольга Орлова призналась СМИ, что собирается рожать в России

Знаменитая эстрадная певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова находится в интересном положении. Недавно звезда призналась СМИ, что она беременна и находится на половине срока.

Поклонники экс-солистки поп-группы «Блестящие» положительно отреагировали на такую радостную новость. Теперь артистка регулярно делится подробностями личной жизни с пользователями соцсетей.

По заявлению 44-летней певицы, она будет рожать только в России. Орлова отмечает, что никакой другой страны для появления на свет долгожданного ребенка она даже рассматривает.

При этом пол будущего малыша счастливая исполнительница не раскрывает, зато призналась, что перенесла ранее несколько выкидышей.

Звезда эстрады не могла выносить второго ребенка по разным причинам. Все вопросы подписчиков о детях причиняли Ольге сильную боль.