Актер Федор Добронравов угомонил свою коллегу Анну Кошмал, которая старалась его задеть

Федор Добронравов одной фразой угомонил Анну Кошмал из «Сватов». Таким образом актер обнулил все старания коллеги задеть его побольнее.

Иван Будько из народного телесериала сумел остудить пыл экранной внучки, сведя все старания на нет. Ранее Анна дала четко понять, что ничего не хочет слышать о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко. Также молодая звезда намекнула, что для нее залогом успеха сериала является не актерский состав, а непосредственно режиссер Андрей Яковлев.

Добронравов не стал вступать в д****ы, раздувая очередной скандал с украинской актрисой. Как выяснилось, он слыхом не слыхивал о том, что говорит Кошмал о нем в интервью и о чем пишет в своих соцсетях. Жизнью коллеги артист совсем не интересуется, как и Интернетом.

«В первый раз об этом слышу. Я артист, но с Интернетом не дружу. Ничего не понимаю в нем. Поэтому я не имею понятия», — заявил Федор Викторович.