Актриса Екатерина Климова прокомментировала уход с российского телевидения Дмитрия Нагиева

Одна из самых известных и красивых актрис российского кино Екатерина Климова высказалась о том, куда пропал Дмитрий Нагиев. По словам артистки, ее друг решил взять отпуск на целый год.

Как говорит звезда кинематографа, Нагиев продолжает роботу над своими проекты. Но ведущий покинул на время телевидение. Климова считает, что Дмитрию в срочном порядке нужен отдых.

Актриса заявила:

"Дима ушел в академический отпуск на целый год! Он сейчас находится в России, он занимается своими личными проектами. А из эфира ТВ ушел. Сам захотел сделать паузу. Всем сейчас нужны силы".

Дмитрий, который решил на время покинуть сцену, не появился в новом сезоне популярного проекта "Голос. Дети" и "Голос. 60+". Телезрители очень огорчены таким известием, постоянно критикуют новую ведущую шоу Ларису Гузееву и требуют вернуть Нагиева.