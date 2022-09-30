Актриса Людмила Артемьева объяснила свой внезапный уход из телесериала «Сваты»

Людмила Артемьева рассказала на днях, почему она ушла из телесериала «Сваты». В Сети муссировались слухи, что в финальном сезоне многосерийного фильма не будет актрисы из-за того, что она преждевременно покинула проект.

59-летняя артистка развеяла эти домыслы. Людмила Викторовна призналась, как было все на самом деле. По словам актрисы, сериал снимали весьма долго. В Белоруссии отсняли сперва только часть сцен финального сезона. Планировалось, что актеры вернуться, а съемки будут продолжены.

К назначенной дате Артемьева не смогла приехать из-за плотного графика в театре. Артистка полагала, что ее персонажа сократят, но его решили оставить.

Впервые Людмила снялась в сериале «Сваты» в 2008 году. К настоящему времени представлено 7 сезонов сериала. Выход 8 не предвидится. Проект моментально полюбился зрителям, а сама актриса купалась в лучах известности.

В 2008-м году наша сегодняшняя героиня сыграла одну из главных ролей в проекте «Сваты», который моментально полюбился зрителям. кте «Сваты», который моментально полюбился зрителям.