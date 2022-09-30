Александр Ревва анонсировал свое прощальное выступление в Comedy Club

Александр Ревва, известный комедийный актер, на своей странице в соцсети сделал откровенное заявление. Шоумен анонсировал свое прощальное выступление в Comedy Club.

Артист сообщил, что в пятницу, 30 сентября, выйдет на сцену родного комедийного шоу, где выступит в образе Вячеслава Столешникова.

Ссылаясь на тизер, Ревва выйдет со словами: «Сегодня особенный день. Я дам свой последний концерт».

Однако, у поклонников нет повода для паники. Все заявления Александра являются юмористическим номером.

«Вячеслав Столешников не будет больше петь никогда. На этот раз это точно. Концерт называется: «Я никогда не вернусь – и точка», — пошутил в микроблоге Александр.