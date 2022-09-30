Телеведущая Василиса Володина дала прогноз относительно возвращения примадонны Аллы Пугачевой

Алла Борисовна Пугачева опять спешно покинула территорию России. В первый раз артистка эстрады улетела из РФ в марте. И вот вчера, 29 сентября, автомобиль Примадонны вновь был замечен в аэропорту Внуково. Машину артистки, на которой она привозила своих двойняшек на 1 сентября в школу, опознали очевидцы. Как позже стало известно, оттуда звездная семья направилась в Тель-Авив частным бортом. Причем без билетов в обратный конец.

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина полагает, что Примадонна скоро вернется. Как и в первый раз, исполнительница не стала объяснять свое решение и перед кем-то оправдываться. При этом, по прогнозу специалиста, звезды сулят 73-летней певице незавершенные дела.

«Она уехала на ретроградном Меркурии, это обнадеживает. Все дела в такое время имеют шансы на повторение, чтобы дорешиться. Это означает, что пути приведут Пугачеву обратно на родину», — заявила астролог.

Примечательно, что пока Алла Борисовна молчит в соцсетях. Также никаких комментариев и новых постов нет и у ее супруга, комика Максима Галкина.