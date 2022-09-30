Беглов похвастался фонтаном в Мариуполе, который местные жители назвали «старьем»

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Беглов похвастался фонтаном в Мариуполе, который местные жители назвали «старьем»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В ожидании начала торжественной церемонии по случаю подписания договоров о вступлении в состав РФ новых субъектов губернатор Петербурга Александр Беглов похвастался открытием в городе-побратиме Мариуполе большого фонтана для горожан. При этом заявил, что местные жители фонтану «очень рады».

Однако сами мариупольцы ранее раскритиковали фонтан и обвинили петербургских чиновников в замене старого «цветного и современного» на «старье а-ля 70-е годы».

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал журналистам о помощи, которая оказывается городу-побратиму Мариуполю. Он заявил, что ко Дню знаний были открыты несколько школ, детских садов и большой фонтан, который уже успел полюбиться мариупольцам.

«Мы, как и обещали, 1 сентября ввели 3 школы, 3 детских садика, построили для мариупольцев большой фонтан, огромный. Они очень рады этому фонтану», — сказал Беглов.

Однако ранее местные жители жестко раскритиковали инициативу Смольного, назвав «подарок» губернатора на день города «старьем а-ля 70-е годы». В соцсетях они отметили, что на этом месте находился другой фонтан, «современный и музыкальный», который пропал, а на его месте появился «петербургский подарок».

«Сначала наш разобрали, украли, а теперь свои ржавые фонтаны ставят», — возмущались мариупольцы.

Также в комментариях отметили, что инициатива была несвоевременной, так как в город испытывал серьезные проблемы в социальной сфере, в том числе с водоснабжением.

«Можно воду набирать в бутыль прям в центре города без очереди», — сообщали они.

Ранее Беглов подвергся критике из-за своей неоднозначной позиции в отношении символики поддержки специальной военной операции на Украине. Знак «Z» появляется на пиджаке у петербургского губернатора лишь эпизодически, что ставит под сомнение его патриотизм.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Беглов похвастался фонтаном в Мариуполе, который местные жители назвали «старьем»

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