Сотрудник нескольких научных учреждений в области международных отношений Николай Межевич дал свою оценку событию подрыва газовых труб в Балтийском море. Он полагает, что диверсия была организована западными странами в ответ на включение Россией в свой состав четырех новых регионов. Само происшествие специалист характеризует как беспрецедентное:

«Ничего подобного взрывам стратегических магистральных газопроводов, причем, таких взрывов, которые приносят ущерб вашим же лондонско-вашингтонским союзникам, в истории пока не было» - приводит слова Межевича издание ФАН

Событие демонстрирует усиление противостояния между западным блоком и Россией. Подрыв был проведен даже вопреки интересам ряда государств Европы. Но при этом никто не хочет прямой ядерной войны между Россией и западными странами. Поэтому нарастание противостояния, с другой стороны, заставляет искать новые пути достижения договоренностей, перестраивать международные отношения.