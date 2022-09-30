Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России

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Григорий Лепс выругался матом на концерте в Барнауле из-за присоединения новых территорий к России
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Фото из открытых источников

Популярный российский певец Григорий Лепс, комментируя события сегодняшнего дня, не смог сдержать эмоций. Во время выступления в Барнауле музыкант выругался матом.

Во время концерта артист хотел обматерить недругов России, хотя вовремя остановился. Свою позицию Лепс желал озвучить неприличными словами, но ограничился артикуляцией.

Григорий Викторович высказался о подписании договора касательно присоединения новых территорий к РФ. Соответствующий ролик появился в одном из Telegram-каналов.

«А теперь всем внимание! Сегодня желание и стремление в общем-то состоялось. Многим это не нравится, *** с ними! Многие хотят разобщить страну, разругать братские народы, да и *** с ними. Ничего не выйдет у них», – не сдержался исполнитель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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