Гузеева, Пресняков и Цымбалюк-Романовская рассказали о первом сексуальном опыте

Газета.Ru приводит высказывания российских звезд о своем первом сексуальном опыте. У всех он был разным: кто-то говорит, что он был самым лучшим, а у кого-то он «жуткий и сложный».

В сентябре Владимир Пресняков стал гостем одного из YouTube-шоу, где рассказал о первом интиме. Как признался певец, он лишился девственности с девушкой легкого поведения в 14 лет.

Мой опыт очень жуткий и сложный. Было тяжело то, что сперва с женщины спал парик. Мне 14 лет было. Когда у нее парик спал, я понял, что ей где-то 100 лет. Она была из легкодоступных, — вспоминает артист.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, которая состояла в браке с Арменом Джигарханяном с 2016 год по 2017, познакомилась с будущим супругом в 16 лет. Как призналась звезда, он был ее первым мужчиной, очень деликатным в вопросах секса.

Телеведущая Лариса Гузеева рассказывала, что длительно время она не могла решится на интим, поскольку ждала особенного мужчину:

Я с девственностью носилась как курица с яйцом. Думала, что первый мужчина будет Питер О’Тул либо Роберт Де Ниро. Если из российских, то Владимир Высоцкий, как минимум.