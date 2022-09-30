Продюсер Яна Рудковская осудила граждан РФ, покинувших страну

Яна Рудковская осудила граждан, покидающих РФ. Музыкальный продюсер говорит, что намерена продолжить работу в России, поэтому не собирается эмигрировать из страны.

Рудковская высказалась по поводу того, что многие люди сейчас покидают страну. Уезжают из России не только простые жители, но и артисты. Яна не разделяет их позиции.

Продюсер прокомментировала публикацию Ксении Собчак, которая осталась в Москве. Журналистка пожаловалась, что улицы столицы опустели, а большинство ее знакомых уехало. Рудковская поддержала светскую львицу, написав, что ей стало грустно после прочтения поста отчаявшейся ведущей. Она уважает Ксюшу за стремление развивать свою страну и желание остаться на родине.

«Мир не будет прежним! Мы остались на родине, которая очень много значит для нас! Важный момент — в сложное время свою страну не бросают, не уезжают! Говорю лично за себя и семью!» — написала продюсер.

По словам Рудковской, она никому не навязывает своего мнения, но уверена, что время расставит все на свои места.