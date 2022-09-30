Продюсер Яна Рудковская осудила граждан РФ, покинувших страну

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.
Байкер из Красноярска Алексей Ермолин отправился в Турцию на мотоцикле из Москвы около недели назад. Красноярец хотел проехать через Грузию, но
Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась своими переживаниями с поклонниками. Светская львица обеспокоена по поводу происходящих в стране и
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскритиковал организацию концерта танцора Сергея Полунина в Узбекистане. Во время выступления артиста балета под песню
Известная российская актриса Мария Шукшина поддержала идею мобилизации всех тех артистов, которые «кривляются» на отечественном телевидении. Звезда
Утром в понедельник, 26 сентября, проезд Бебеля в Ростове Великом оживился. Здесь расположен районный военный комиссариат. Именно к нему и стянулись
Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из
В Екатеринбурге (город в Свердловской области) сегодня, 29 сентября, в районе 32 военного городка выстроилась огромная очередь из автобусов с
Один из частых вопросов о мобилизации касается призывного возраста граждан старше 35 лет. На горячую линию поступает ряд таких обращений от
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