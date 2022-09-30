Ксения Бородина рассказала правду об эмиграции из России

Ксения Бородина пообщалась со своими поклонниками. Ведущая «Дома-2» ответила на вопросы подписчиков в соцсети об эмиграции из России.

За последнюю неделю много звезд российского шоу-бизнеса уехали из страны. Прежде всего, речь идет об Александре Гудкове и Алле Пугачевой. Однако есть те, кто не хочет покидать свою родину. Сегодня телеведущая реалити-шоу ответила на постоянно возникающие вопросы об эмиграции.

Один из фанатов поинтересовался у теледивы, не собирается ли она уезжать в Казахстан.

«Я? Не планирую. А нужно?», — написала Бородина.

Ксения добавила, что на зиму планировала улететь в теплые страны, однако сейчас поездка оказалась под вопросом.

«Хочешь рассмешить бога, то расскажи ему о планах. На Новый год хотела купить билеты. Надеюсь, что все наладится», — добавила знаменитость.

А вот об уехавших из РФ мужчинах Бородина говорит с пренебрежением. В личном микроблоге ведущая осудила граждан, которые били кулаком себе в грудь и мечтали попасть на фронт до объявления частичной мобилизации, а теперь сбежали за границу.