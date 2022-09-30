Купившего люксовую недвижимость в ОАЭ Александра Ревву прогнали со сцены Comedy Club

Весной этого года стало известно о том, что популярный певец и шоумен Александр Ревва купил люксовую недвижимость в ОАЭ — в Address Beach Residences. К слову, это один из самых элитных небоскребов в дорогом районе Dubai Marina. Здание, где находится квартира артиста, имеет 77 этажей и славится огромным бассейном на 560 кв. метров на крыше дома. Из-за этого его внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

При этом исполнитель продолжает выступать в России со своими концертами. Ближайшее выступление намечено на ноябрь. В связи с этим Ревва появился в эфире канала ТНТ, где его давно не было видно.

Александр принял участие в одном из выпусков шоу Comedy Club. Он спел одну из своих хитовых песен. Затем шоумен представил миниатюру об Артуре Пирожкове. Но реакция зрителей оказалась неожиданной. Певца освистали и буквально вытолкали со сцены.