76-летняя актриса Людмила Зайцева спела песню сразу на русском и украинском языках на Кубани

Людмила Зайцева побывала на 31-м Международном кинофестивале "Киношок" на Кубани. Артистка получила награду "Госпожа удача" имени Павла Луспекаева за мужество и достоинство в своей профессии. Актриса была тронута и взволнована:

Я безумно счастлива, что родилась, выросла на Кубани. Это не мой выбор - так распорядилась судьба. Я росла среди трудолюбивых ярких, и поющих людей, которые и работали, и выпивали, и гуляли. Росла среди хороших хозяев с отменным увством юмора. Мне очень жалко, что, помимо "Кубанских казаков", фильма о Кубани нет. Нет фильмов о кубанском характере - эмоциональном и настоящем. Мы узнаем друг друга по одному взгляду, по ощущениям, говору, суржику. Он не был русский и не был украинский - это все вместе...Дай Бог всей земле, Кубани в том числе, мира, успехов, чтобы мы смогли справиться со всеми бедами, которые сейчас обрушиваются.

После этих слов 76-летняя артистка спела композицию сразу на русском и украинском языках. Песню, которую когда-то услышала на Кубани, она исполнила на суржике.