Названы бежавшие из РФ звезды после объявления частичной мобилизации

Алла Пугачева вместе со своими детьми Лизой и Гарри улетела в Израиль. Журналисты заметили машину певицы в аэропорту. Затем репортеры узнали, что Примадонна улетела из РФ частным самолетом.

Телеведущий и музыкант Максим Голополосов уехал в Казахстан. Фото с известным блогером были опубликованы на просторах Сети некоторыми Telegram-каналами.

Блогер Михаил Лазутин тоже после объявления частичной мобилизации в стране неожиданно решил отправиться в Грузию. Его заметили на КПП «Верхний Ларс». Свой отъезд основатель популярного проекта «Лев против» никак не прокомментировал.

Еще один блогер Юрий Хованский сейчас в Сербии. Свой поспешный отъезд он пояснил негативным опытом. По словам мужчины, когда он попал в СИЗО, над ним смеялись, ведь он не успел уехать. Теперь Хованский покинул страну, не дожидаясь проблем.

Также СМИ сообщили об экстренном отъезде блогера Николая Соболева. Он утверждает, что решение покинуть родину никак не связано с проведением мобилизации.