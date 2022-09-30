Николай Межевич: ситуация с "Северным потоком" это диверсия Запада

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Николай Межевич: ситуация с "Северным потоком" это диверсия Запада
В России
Николай Межевич / Фото: ФАН

Сотрудник нескольких научных учреждений в области международных отношений Николай Межевич дал свою оценку событию подрыва газовых труб в Балтийском море. Он полагает, что диверсия была организована западными странами в ответ на включение Россией в свой состав четырех новых регионов. Само происшествие специалист характеризует как беспрецедентное:

«Ничего подобного взрывам стратегических магистральных газопроводов, причем, таких взрывов, которые приносят ущерб вашим же лондонско-вашингтонским союзникам, в истории пока не было» - приводит слова Межевича издание ФАН.

Событие демонстрирует усиление противостояния между западным блоком и Россией. Подрыв был проведен даже вопреки интересам ряда государств Европы. Но при этом никто не хочет прямой ядерной войны между Россией и западными странами. Поэтому нарастание противостояния, с другой стороны, заставляет искать новые пути достижения договоренностей, перестраивать международные отношения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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